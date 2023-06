BARI - Partirà dal 15 giugno fino al 15 settembre lo stato di grave pericolosità per gli incendi nelle aree boschive pugliesi. Per la precisione, riguarda tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo nei territori pugliesi. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Il concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi è disciplinato dall’art. 5 dell”Ordinanza, il quale prevede che la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.Le amministrazioni comunali, devono realizzare una dettagliata mappa di potenziali incendi boschivi e ricorrere dell'aiuto delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.Il Decreto che stabilisce lo stato di pericolosità degli incendi boschivi, lo trovate in questo link:https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2163110/DPGR_258_2023.pdf/0d5a5d8e-b0cb-fca2-94af-fd829cf2ce5d?t=1685643960704