MONTESILVANO – Il rampante movimento pugliese della multidisciplina rientra con uno strepitoso titolo tricolore dai Campionati Italiani di Aquathlon Giovani organizzati sabato scorso sul lungomare di Montesilvano (PE). Il merito è tutto da ascrivere alla 17enne giovinazzese Giorgia Abbatantuono, trionfatrice nella categoria Youth B, gara molto partecipata (oltre 80 triatlete al via) articolatasi in due tratti di corsa di 1,2 chilometri intervallati dal segmento a nuoto di 500 metri.La portacolori della Netium è stata artefice di un avvio tenace, con transito al primo cambio poco oltre la decima posizione, preludio all’autentico capolavoro compiuto nella frazione a nuoto, nel corso della quale ha inflitto un distacco considerevole a tutte le principali avversarie issandosi al comando. Nella terza parte, infine, Abbatantuono ha amministrato con autorevolezza il vantaggio tagliando il traguardo in 18’04” davanti alla valdostana Costanza Antoniotti (18’13”) e alla trentina Licia Ferrari (18’14”).In gara nella rassegna tricolore di sabato sulla riviera abruzzese anche altri alfieri della Puglia. Nella categoria Junior maschile (due tratti di 2,5 chilometri di corsa intervallati da un chilometro di nuoto), su un agguerrito lotto di 80 partenti, il giovinazzese Marco Viscoso (in forza alla Minerva Roma) si è classificato ottavo, seguito dal salentino Federico Tondi (Gs FF.OO.), piazzatosi 13esimo. Nella fascia Youth A, invece, Lara Orlando della Salento Triathlon Enjoy si è ben difesa chiudendo al 23esimo posto. Nelle fasce riservate ai triatleti più piccoli si registrano i buoni piazzamenti di Antonio Sblendorio (Netium), sesto fra i Ragazzi, davanti al compagno di società Edi Roiz (14esimo); il nono posto di Aurora Rizzi fra le Ragazze, dinanzi a Maria Grazia De Ceglia (14esima), anche loro tesserate per la Netium; il 16esimo posto di Penelope Morand (Netium) e il 19esimo di Giuseppe Cecere (Valle d’Itra Albatros Martina) nelle rispettive classifiche Esordienti.L’intenso weekend di Montesilvano è stato completato ieri con la disputa della Coppa Italia Triathlon. Da rimarcare nell’occasione il quinto posto di un generoso Antonio Sblendorio tra i Ragazzi, ad appena 10” dal bronzo, seguito da Edi Roiz (12esimo). L’ottava piazza conseguita da Aurora Rizzi (Ragazze), la 12esima di Giorgia Abbatantuono (Youth B) nonché i piazzamenti nella “top 20” di categoria per Marco Viscoso (13esimo) e Federico Tondi (19esimo) tra gli Junior e per Giammarco Rossi (16esimo) e Giuseppe Cecere (18esimo) tra gli Esordienti.