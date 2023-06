BARI - “La scomparsa di Silvio Berlusconi ci rattrista profondamente. Con lui si chiude un’epoca della storia italiana, non soltanto politica. Con il suo protagonismo assoluto, come imprenditore e come politico, con la sua voglia di innovare e guardare al futuro, avendo sempre la libertà come faro del suo agire, Berlusconi lascia un’eredità importante ed un grande vuoto nell’intero panorama politico italiano. Ci uniamo al dolore della sua famiglia con sincero e profondo cordoglio”. Così in una nota il gruppo consiliare La Puglia Domani