Puglia, la Regione stanza 14 mln per gli interventi dei siti archeologici per i Comuni







«In Puglia sono presenti almeno 125 siti già oggetto di scavi archeologici e rinvenimenti reperti archeologici o resti di grande interesse storico-culturale e scientifico, e 15 siti in cui negli ultimi anni sono state realizzate attività di ricognizione assai promettenti rispetto alla possibilità di avviare nuove campagne di scavo», commenta la consigliera delegata alla Cultura Grazia Di Bari. I Comuni della Puglia potranno ricevere i finanziamenti partecipando ad un bando, ciascun progetto candidato deve avere una dimensione minima di investimento di 300mila euro e non superiore a un milioni di euro e, soprattutto, gli interventi previsti devono essere dimensionati in modo tale da rendere il progetto interamente fattibile, sia per l’attivazione del cantiere entro il 31 ottobre 2023 sia per la realizzabilità di tutte le azioni progettuali entro i 12 mesi dal suo avvio.

Buone notizie dalla Regione Puglia per le aree e parchi archeologici per gli Enti Locali. La Regione ha stanziato 14 milioni di euro per interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico pugliese e la diffusione della conoscenza dei siti archeologici.