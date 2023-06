PUTIGNANO - Nelle campagne di Putignano è stata trovata una pila di mobili, poltrone e materassi abbandonati da un irresponsabile non residente nella città. L'autore dell'illecito è stato individuato e multato con quattro contravvenzioni per un totale di mille euro. Inoltre, è stato obbligato a ripulire l'area e a presentare la documentazione relativa alla bonifica.“Un ottimo risultato – secondo l'assessore all’Ambiente di Putignano Elisabetta Romanazzi – ottenuto grazie al lavoro congiunto dell’ufficio ambiente, della Polizia Municipale e di Navita che intervenendo prontamente ci hanno dato la possibilità di individuare e sanzionare il malfattore. L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno dilagante e, come Amministrazione, stiamo facendo tutto il possibile per contenerlo. Con la sperimentazione avviata in alcune zone dell’agro le stesse sono visibilmente più pulite e il controllo più puntuale dei vigili e di tutte le forze dell’ordine ci consente di sanzionare, anche in maniera pesante, gli incivili. Eppure, non sarebbe più semplice per tutti conferire correttamente i rifiuti? Ne gioverebbe il posto in cui viviamo e anche il portafoglio”.