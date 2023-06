(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Secondo il presidente Vladimir Putin l'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ''ammutinati'', ovvero dei mercenari del gruppo Wagner che sabato hanno intrapreso la loro marcia verso la capitale russa per poi fermarsi a 200 km dall'arrivo. A dichiararlo lo Zar in un discorso al personale militare riunito al Cremlino, secondo quanto riportato la Ria Novosti."Le persone che sono state attratte dalla ribellione hanno visto che l'esercito e il popolo non erano con loro. Il dispiegamento rapido e preciso delle forze dell'ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel Paese e di prevenire vittime civili", ha aggiunto Putin.Sono in corso i preparativi per il trasferimento dell'equipaggiamento militare pesante di Wagner alle truppe russe. A riferirlo il ministero della difesa russo, come riporta la Tass. Intanto i servizi russi, l'Fsb, hanno archiviato il procedimento penale per ribellione armata nei confronti dei miliziani del gruppo Wagner, rilevando che "i suoi partecipanti hanno interrotto le azioni direttamente volte a commettere l'ammutinamento".