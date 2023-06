Il soprano Ekaterina Bakanova è stata ospite di Gigi Marzullo per il programma Sottovoce su Rai 1 fruibile su Rai Play al link urly.it/3vtht; una lunga intervista durante la quale l’artista si è raccontata con generosità passando dalla carriera alla sua vita privata, dall’infanzia ad oggi.

Soprano di origini russe e ucraine, la sig.ra Bakanova ha studiato canto, pianoforte e fisarmonica. Cantante d'opera e oratorio, italiana d'adozione, è impegnata nella valorizzazione dell'arte del canto lirico italiano e della cultura italiana.

E' stata indicata dal Rappresentante in Italia del Parlamento Europeo "Ambasciatrice della Cultura Italiana nel Mondo". E' vincitrice di numerosi importanti concorsi, premi e riconoscimenti internazionali, è apparsa nelle produzioni di famosi registi quali Franco Zeffirelli e molti altri.

Attraverso la propria arte e in veste di testimonial, Ekaterina Bakanova sostiene campagne ed eventi di sensibilizzazione su importanti tematiche sociali ed è altresì impegnata in battaglie civili quali la tutela delle vittime del terrorismo, la violenza contro le donne, il sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto. Promuove in ogni contesto, istituzionale e civile, la fratellanza fra i popoli e i valori del multiculturalismo

Ekaterina Bakanova sarà protagonista a giugno all’Opera di Zurigo per Les pêcheurs de perles di Bizet e poi nella Traviata (Violetta) al National Center for Performing Arts di Pechino a Vienna e in Spagna, Così fan tutte di Mozart in tournée in Italia, Callas 100, una serie di concerti organizzati per celebrare i 100 anni della nascita di Maria Callas, che si terranno dal 23 luglio al 28 settembre al Musart Festival di Firenze, Taranto, Vicenza, Milano (Teatro Arcimboldi). Ekaterina sarà nuovamente ospite di Gigi Marzullo e Rai 1 per altre puntate dedicate all’arte e alla cultura.

Regolare presenza in importanti teatri d’opera, Ekaterina collabora con i maggiori direttori d’orchestra. Si è esibita in diverse occasioni con l’Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI - sotto la direzione di Fabio Luisi, Steven Mercurio e Jurai Valcuha -, con l’Ensemble Matheus - sotto la direzione di Jean-Christophe Spinosi - con Plácido Domingo, Mung Whung Chung, Stefano Ranzani, Dan Ettinger. È apparsa nelle produzioni di famosi registi come Mario Martone, Franco Zeffirelli, Achim Freyer, Calixto Bieito, Robert Carsen, Henning Brockhaus, Richard Eyre, Hugo de Ana, Renoud Doucet, Andrea de Rosa.

Al suo debutto al Royal Opera House di Londra nelle vesti di Violetta Valery, Ekaterina Bakanova è stata encomiata dalla stampa per la sua raffinatezza interpretativa. Da allora calca i più importanti palcoscenici del mondo quali la Staatsoper di Dresda, l’Arena di Verona, il Teatro Real di Madrid, il Teatro Liceo di Barcellona, l’Opera Royal di Versailles, l’Israeli Opera di Tel Aviv, l’Opera di Zurigo, il NCPA Performing Arts Center a Pechino.

Le sue esibizioni sono seguite dai media italiani (stampa, tv, web) che le riservano particolare apprezzamento per le sue doti di soprano e di personalità pubblica impegnata in diverse iniziative di valorizzazione della cultura.