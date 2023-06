ROMA - Dramma a Roma dove uin violento scontro tra un Suv e una Smart ieri ha provocato la morte di un bambino di cinque anni che viaggiava con la madre e la sorellina di tre anni. L'incidente, in via Archelao di Mileto, tra la zona di Acilia e Casal Palocco, è avvenuto in una dinamica ancora tutta da chiarire, ora al vaglio degli inquirenti.Il Suv Lamborghini, noleggiato per due giorni, era guidato da un ventenne con quattro persone a bordo. Secondo la prima ricostruzione, le persone a bordo del Suv potrebbero essere state distratte dai cellulari o dalle videocamere utilizzate per girare un video. I carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei giovani a bordo, per verificare chi stesse girando in quel momento il video - già acquisito dagli inquirenti - forse per una challenge su YouTube. Questa ipotesi è confermata anche da un video di 15 secondi apparso su Internet in cui uno dei ragazzi afferma: "Secondo giorno in Lamborghini, fin qui tutto bene". Nel frattempo, l'alcol test eseguito sul conducente del Suv è risultato negativo.Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime: il piccolo era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. All'ospedale Grassi di Ostia i medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatarne la morte. In serata il padre si è recato in ospedale per riconoscere la salma. Nell'incidente sono rimaste ferite anche la madre di 29 anni e la figlia di tre anni. I due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.Le loro condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita.