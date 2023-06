Le tecnologie hanno rivoluzionato il mercato della musica, ma il potere della creatività è ancora in mano agli autori. Come si può trovare un punto di equilibrio tra le necessità del mercato i diritti di autori e musicisti? Alle 15 all’università Dinosaurs will die? I finanziamenti di Europa Creativa per l'industria musicale con Anna Conticello (Europa Creativa - Cultura), Andrea Coluccia (Europa Creativa - Media), Marzia Santone (MiC), Giambattista Tofoni (Europe Jazz Network), Ludovico Esposito (Sud Sonico). Dal 2021 Europa Creativa sostiene il settore musicale europeo attraverso diversi schemi di finanziamento, come i progetti di cooperazione europea, le piattaforme, i network; bandi settoriali come “Music Moves Europe”, di cui l’ultimo dedicato alla musica live - ovvero live streaming, cooperazione tra sale concerto e music export; bandi che toccano i confini dell’audiovisivo come “Innovation Lab” e “Journalism Partnerships”.



Il panel è dedicato a tutti coloro che vogliono muoversi in questo scenario ancora frammentato e cercare l’ispirazione anche attraverso i progetti cofinanziati da Europa Creativa. A seguire Desk Europa Creativa - One to One. Alle ore 17.30 all’Università La musica al tempo di TikTok modera Ernesto Assante con Simone Giacomini (Stardust), Giulia Lizzoli (TikTok), Samara Tramontana (tiktoker, RDS Next host), Silvia Butta Calice (Orbita). Pochi secondi bastano? Le immagini contano quanto la musica? La condivisione è la strada maestra? I nuovi artisti useranno le nuove piattaforme? Le domande sono anche molte più di queste in uno scenario come quello odierno dove piattaforme come TikTok stanno cambiando le regole del gioco e presentando scenari del tutto nuovi. Com’è e come potrebbe essere la musica al tempo di TikTok?





Alle ore 18:00 al caffè letterario secondo appuntamento di Medimex Book Stories con la presentazione di A Manchester con gli Smiths - un walkabout musicale (Giulio Perrone Editore) di Giuseppina Borghese mentre alle 19:00 al Teatro Fusco Lucio Battisti: il compleanno della grande canzone italiana con Ernesto Assante, Gino Castaldo e i Baustelle. Una serata speciale, in cui celebrare gli 80 anni di Lucio Battisti. Una serata speciale in cui ripercorrere l’avventura musicale del personaggio che ha contribuito a trasformare completamente la canzone italiana. Una serata speciale in cui i Baustelle saranno non ‘ospiti’ ma protagonisti con la loro musica e celebreranno con noi dal vivo Battisti e la sua arte. Dalle ore 20.30 Rotonda del Lungomare (ingresso dalle ore 19.00) partono i concerti con opening act Larocca e a seguire Echo & the Bunnymen e Diodato. Alle ore 21 Castello Aragonese video mapping il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno. Opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels



Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio iNext Radio, Radio Bachi, Binario2 e AltreMenti Labs del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI.



TARANTO - Terza giornata per Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma a Taranto sino a domenica 18 giugno. Venerdì 16 giugno alle ore 10 all’Università il panel La Canzone è d’Autore? Modera Giancarlo De Cataldo. Con Sergio Sacchi (Club Tenco), Stefano Senardi (Club Tenco), Michele Emiliano (Regione Puglia), Sebastiano Leo (Regione Puglia), Paolo Franchini (FEM), Claudio Carboni (SIAE), Ron.Oggi la canzone sta cambiando, con nuove tecnologie, nuovo pubblico e nuovi personaggi. Esiste ancora una ‘canzone d’autore’? E come possiamo allo stesso tempo salvaguardare il nostro patrimonio e rinnovarlo? Magari anche a partire proprio dalla scuola come sostiene Roberto Vecchioni nel suo intervento al convegno Cantautori a scuola organizzato dal Club Tenco per ribadire, con convinzione, come la didattica può evolvere in Italia anche a partire da un nuovo ruolo della musica e della canzone. Proseguono Medimex Music Factory e Puglia Sounds Musicarium e alle ore 12 all’università è in programma Networking Session: Puglia Sounds Record per operatori e artisti. Alle 12.00 Università La musica, tra diritti e innovazione, creatività e nuovi media. Ernesto Assante intervista Matteo Fedeli (SIAE).