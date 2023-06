La chiusura della stagione estiva, il 30 agosto, è affidata ad Alessandro Preziosi e il suo “Omaggio a Zeffirelli”. Omaggio a uno degli uomini di spettacolo italiani più noti al mondo, nel ricordo del regista di fama internazionale che diede un fondamentale contributo al mondo del cinema, ma anche a quello dell’opera lirica. Per il centenario della nascita del Maestro Franco Zeffirelli, un evento che coniuga, così come seppe fare questo esegeta universale dell'arte, Prosa e Musica in un ricco programma dallo stile raffinato.



INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI



Abbonamento a 4 spettacoli



€ 44 posto unico senza assegnazione



Costo dei biglietti



Io che amo solo Te - € 10,00



La Prima Volta, Notte di sfolgorante tenebra, Omaggio a Zeffirelli - € 15,00



Lo spettacolo ‘Antigone Opera Rock’ è ad ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria e diritto di prelazione per gli abbonati.



Vendita dei Biglietti



La vendita dei biglietti presso l’Info Point - Palazzo San Domenico, Via Leopoldo Tarantini, 28- Rutigliano nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato, dalle 18 alle 20.30.



La sera dello spettacolo i biglietti saranno in vendita presso il botteghino all’Istituto Settanni dalle ore 19.30.



Sarà attiva anche la vendita online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.



Info e prenotazioni: 320.9041603



Orario di inizio delle rappresentazioni: ore 21.00



BARI - La scuola che spalanca le porte (all’aperto) e ospita cultura e spettacolo dal vivo. Questa la scelta del Comune di Rutigliano-Assessorato alla Cultura che in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese organizza anche quest’anno una stagione teatrale in estiva per i propri cittadini.Dal 28 luglio al 30 agosto, nell'atrio dell’Istituto comprensivo Settanni-Manzoni (Pineta comunale), andranno in scena le cinque date della stagione 2023. Biglietti disponibili presso l’Info Point - Palazzo San Domenico, Via Leopoldo Tarantini, 28 - Rutigliano oppure online e nei punti vendita del circuito Vivaticket."Anche quest'anno nel calendario degli eventi estivi del Comune di Rutigliano non poteva mancare la rassegna teatrale costruita, pensata e fortemente voluta da questa amministrazione con l'attiva collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese - afferma Milena Palumbo, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Rutigliano -. Di anno in anno Rutigliano sta presentando un palinsesto che mira alla valorizzazione di un'offerta rivolta ad un pubblico sempre più ampio che non soddisfa solo i cittadini del nostro paese, ma raccoglie consensi dall'intera provincia metropolitana. Abbiamo ideato una rassegna di cinque appuntamenti che si rivolgono al vasto pubblico, spettacoli per e alla portata di tutti, diversificando anche il costo degli spettacoli e offrendo la possibilità di abbonamento. Per la nostra città è un motivo di orgoglio ospitare nomi nazionali che arricchiscono il nostro patrimonio culturale! Buona estate a Rutigliano!".A inaugurare la stagione il 28 luglio sarà Paolo Conticini in “La Prima Volta” per la regia di Luigi Russo. L’artista toscano, canta e racconta un po’ di sé: un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato, e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile.L’8 agosto sarà la volta di “Antigone Opera Rock” con coreografie e movimenti di scena di Elisa Barucchieri e regia, scene e costumi di Enzo Toma (ingresso gratuito). Lo spettacolo è una versione contemporanea dell’opera di Jean Anouilh. Uno spettacolo rock e poetico allo stesso tempo che mescola la tenerezza con la brutalità umana, la bellezza con la psichedelia, che fa prevalere la dimensione visionaria dell’era contemporanea.Il 13 agosto arriva Serena Spedicato in “Io che amo solo te - le voci di Genova” per la regia di Riccardo Lanzarone. Un raffinato, denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano di tutti i tempi: La Scuola di Genova, un luogo fatto di artisti straordinari ed amici che, negli anni ‘60, ha esplorato e cantato l’amore come mai prima.Il 17 agosto Laura Morante porta in scena “Notte di sfolgorante tenebra” per la regia Daniele Costantini. La sanguinosa guerra di Troia si è conclusa con la vittoria dei Greci, ma le donne, greche o troiane, hanno tutte pagato un amarissimo tributo. Tre greche, Clitemnestra, Elettra ed Elena, e tre troiane, Cassandra Ecuba e Andromaca. Accogliendo e rielaborando opere differenti, i sei monologhi mettono in scena personaggi controversi, che è difficile sottoporre a un giudizio morale.