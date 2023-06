LECCE - “Nell’ambito dei vari piani di emergenza in corso di redazione c’è tra l’altro il rischio di sospensione delle attività per i Punti nascita di Gallipoli, Scorrano e Galatina. E tutto ciò dando una risposta competente, logica e razionale all’emergenza, seguendo criteri uniformi per tutte le Asl pugliesi". Così il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, il coordinatore provinciale di Azione-Lecce Paolo Greco e responsabile regionale Azione-sanità Alessandro Nestola."Per evitare tutto ciò e in attesa di un piano di riorganizzazione dei Punti nascita sulla base delle linee guida e dei più avanzati standard di sicurezza - proseguono -, serve la costituzione di AziendaZero per attenuare le criticità leccesi all’interno dell’intera organizzazione sanitaria regionale. Questa è l’unica soluzione operativa, soprattutto se in contrapposizione s’avanzano rimedi farciti di parole prive di operatività e perciò somiglianti a buoni auspici, magie o preghiere. È in corso un incendio e dobbiamo mettere mano agli estintori” concludono.