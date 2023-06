LECCE - Nei giorni scorsi sono giunte alle forze dell’ordine diverse denunce e segnalazioni di truffe perpetrate ai danni di cittadini anziani. In un caso la segnalazione, giunta tempestivamente, ha consentito l’arresto di un presunto truffatore nel quartiere Rudiae. - Nei giorni scorsi sono giunte alle forze dell’ordine diverse denunce e segnalazioni di truffe perpetrate ai danni di cittadini anziani. In un caso la segnalazione, giunta tempestivamente, ha consentito l’arresto di un presunto truffatore nel quartiere Rudiae.





Ecco qui di seguito la dichiarazione dell’assessore alla Sicurezza urbana Sergio Signore: "Nell’ultimo mese si sono verificati in città diversi tentativi, alcuni purtroppo riusciti, di sottrarre denaro e preziosi a cittadini anziani che sono stati raggiunti presso la propria dimora da malintenzionati dediti alle truffe. Voglio ricordare e chiedo cortesemente ai mezzi di informazione di darne diffusione, che il Comando di Polizia Locale ha istituito con la campagna ‘Siate Accorti’ un numero dedicato alla prevenzione delle truffe al quale i cittadini possono telefonare nel momento in cui si trovano davanti a situazioni di rischio, con persone che telefonano o suonano alla porta chiedendo denaro a causa di presunte emergenze o spacciandosi per operatori incaricati da organizzazioni o amministrazioni pubbliche. Il numero è lo 0832 230055 attivo h24, al quale rispondono agenti della Polizia Locale che saranno in grado di fornire assistenza e se necessario il pronto intervento collaborazione con le altre forze dell’ordine. Il numero è utile anche per segnalare il passaggio porta a porta di presunti operatori di servizi, assicuratori, professionisti vari per i dovuti accertamenti. La Polizia Locale ha già organizzato nei mesi scorsi incontri nelle parrocchie di diversi quartieri per diffondere le buone pratiche che occorre adottare in questi casi per non rimanere vittime di raggiri e la conoscenza del numero. Invito i figli delle persone anziane a fornire questo numero ai propri genitori per usufruire di un servizio che è pensato e realizzato in funzione della loro sicurezza e tranquillità. In chiusura voglio fare le mie congratulazioni alla questura di Lecce per l’intervento effettuato giorni fa in zona Rudiae su segnalazione di un presunto gruppo di truffatori in azioni. Le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, nella città di Lecce si dimostrano sempre pronte, a garanzia della sicurezza del cittadino. Anche come cittadini però possiamo fare molto, diffondendo e utilizzando servizi come il numero della Polizia Locale di Lecce".