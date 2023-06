TRANI - Il progetto Trani Autism Friendly, promosso dal comune di Trani, ha permesso a sei ragazzi di intraprendere un percorso lavorativo per l’estate 2023 in un lido di Trani. Gabriele, Nicola, Giuseppe, Gabriel, Eugenio e Samuele. Siglato dunque un altro importante traguardo ottenuto dalle iniziative del protocollo Taf che si impegna a coinvolgere in maniera attiva persone con disturbo dello spettro autistico nella vita quotidiana. La cooperativa Isola sociale che gestisce il lido Matinelle è stata tra i primi firmatari del Taf, ed ha rinnovato anche quest’anno la disponibilità a dare un impiego regolarmente retribuito con con busta paga ai sei ragazzi che saranno impegnati in varie aree del lido. Le mansioni da svolgere sono tante, a partire dal supporto ai bagnini tra lettini e ombrelloni, gli appassionati di cucina daranno una mano agli chef del ristorante e della pizzeria, per poi finire nel punto più frequentato dello stabilimento balneare, il bar, dove Giuseppe dà prova non solo delle capacità da barman servendo drink e caffè ma anche dell’affabilità oratoria con i clienti, dando prova di versatilità e soprattutto di grande impegno.“Il lavoro è un formidabile strumento di inclusione sociale, il primo impatto con doveri e responsabilità resta un’esperienza indimenticabile nella formazione di ogni giovane che si interfaccia per la prima volta con colleghi e coordinatori, vogliamo accompagnare i nostri ragazzi nel migliore dei modi nel mondo del lavoro” così Fabrizio Ferrante, vicesindaco del Comune di Trani e promotore del progetto Trani Autism Friendly racconta l’esperienza di Giuseppe e degli altri ragazzi coinvolti.“Questo impiego estivo contribuirà non solo al bagaglio di esperienze necessario per affrontare il futuro” afferma Ferrante, “ma farà provare ai ragazzi la piacevole soddisfazione regalata dalla dignità del lavoro, che su di loro compie un’ulteriore, grande magia, la consapevolezza di poter contare sulla propria forza e caparbietà” conclude il vice sindaco. Grande soddisfazione espressa anche da Giuseppe Curci, titolare del lido: “E’ un arricchimento reciproco, noi impariamo dalla loro dedizione e voglia di imparare e loro ci aiutano con l’esperienza nelle diverse attività della struttura”. Curci sottolinea l’importanza del percorso intrapreso con il Taf: “Siamo passati dalla teoria alla pratica, abbiamo voluto subito dare un’occupazione a questi ragazzi, dando seguito agli incontri di formazione”. Incontri che hanno riscontrato un’ampia partecipazione agli incontri del Trani Autism Friendly, giunto alla seconda edizione.Oltre alla cooperativa Isola sociale, più di ottanta tra esercenti, ristoratori, imprenditori e associazioni hanno aderito al progetto e partecipato ai corsi di formazione che hanno permesso non solo di conoscere gli strumenti base per poter affrontare diverse situazioni di rischio, di facilitare l’accoglienza delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, ma anche di beneficiare di vantaggi fiscali per la propria attività, un piccolo incentivo per raggiungere un risultato ben più nobile per i ragazzi e le proprie famiglie. Tutti gli operatori coinvolti riceveranno gli attestati durante la serata di mercoledì 5 (ore 20 a Palazzo Beltrani).