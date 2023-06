CASTELLANA GROTTE - Serafino Ostuni, classe 1965, è il nuovo vicepresidente della Grotte di Castellana srl. Libero professionista, prende il posto di Margherita Costante che si è dimessa qualche settimana fa per problemi personali.Ostuni non è nuovo all'esperienza amministrativa delle Grotte. Già dal 2013 al 2016 è stato Componente del Cda Grotte."Il neo vice presidente della società Grotte di Castellana - ha affermato Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte - è persona che gode della fiducia non solo mia personale ma dell’intera coalizione. Professionista serio, preparato, ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro durante il mio mandato da Presidente della Società Grotte nel quadriennio 2013 - 2017. In quegli anni risollevammo una situazione gestionale alquanto complicata e rilanciammo il sito carsico fino a posizionarlo tra i primi otto attrattori turistico-culturali più visitati d’Italia. Risultato che non aveva precedenti. La nomina di Serafino Ostuni garantisce continuità con le politiche gestionali e affidabilità dal punto di vista sia personale che amministrativo".“Sono molto felice di questa nomina - ha dichiarato il vicepresidente Serafino Ostuni, subito dopo la firma di accettazione - La prima esperienza da componente del CdA rappresenta ovviamente la base di conoscenze e competenze per tornare ad offrire un contributo fattivo e concreto per la crescita e lo sviluppo della società che gestisce il nostro sito carsico. Sono fiero di rappresentare la prima scelta della nuova Amministrazione in fatto di nomine. Siamo consapevoli di avere un inestimabile patrimonio carsico e turistico: sarà nostro obiettivo lavorare per renderlo sempre di più pronto ad accogliere gli importanti flussi turistici in arrivo nella nostra Puglia e sempre più pronto a soddisfare le attese e le richieste del mercato nazionale e internazionale. Il mio personale ringraziamento va, oltre che al sindaco Domi Ciliberti, all’intera Amministrazione Comunale per la fiducia”.