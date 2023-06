Le due squadre si sono già affrontate a Parma il 22 Aprile nella trentaquattresima giornata di Serie B, Vinsero gli emiliani 2-1. Nel primo tempo passò in vantaggio il Cagliari al 32’ con Lapadula. Nel secondo tempo il Parma pareggiò al 17’ con Vazquez e realizzò la rete decisiva per il successo al 32’ con Man.

Gli emiliani dovranno vincere per la migliore posizione di classifica rispetto ai sardi al termine della fase regolare del campionato. Il Cagliari si classificò al quinto posto. Il Parma concluse quarto. Nei sardi esterni Rog e Nandez. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Luvumbo. Negli emiliani sulle fasce Bernabè e Zanimacchia. Trequartista Sohm. In avanti Man e Vazquez. Arbitrerà Daniele Orsato della sezione di Schio in provincia di Vicenza.