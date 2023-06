Serie B, Play Out: il Brescia pareggia 1-1 col Cosenza al Rigamonti e retrocede in Serie C

via Cosenza Calcio fb





Nel secondo tempo al 21’ Van De Looi dei lombardi con un siluro dal limite dell’area ha colpito la traversa. Al 29’ il Brescia è passato in vantaggio con Bisoli con un tocco al volo su passaggio di Rodriguez. Al 42’ Bisoli è andato vicino al raddoppio. Al 95’ il Cosenza ha pareggiato con Meroni di testa su cross di Brescianini.





Dopo il pareggio dei calabresi la partita è stata sospesa per 30 minuti perché i tifosi del Brescia hanno fatto invasione di campo e l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia poiché era impossibile riprendere ha fischiato la fine anticipata della gara per motivi di ordine pubblico. Nell’andata i calabresi vinsero 1-0 al “San Vito-Luigi Marulla”.

Nel ritorno dei Play Out di Serie B il Brescia ha pareggiato 1-1 col Cosenza al “Rigamonti” ed è retrocesso in Serie C dopo 38 anni. I calabresi sono riusciti a raggiungere la salvezza. Nel primo tempo all’8’ Nasti del Cosenza è andato vicino al gol. Al 19’ Rodriguez dei lombardi ha sfiorato la rete. Al 44’ Bisoli del Brescia con una conclusione da trenta metri non ha inquadrato la porta.