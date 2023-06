Serie B, Play Off: il Cagliari sfiderà il Bari in finale

- Nel ritorno della seconda semifinale dei Play Off di Serie B Il Cagliari pareggia 0-0 col Parma al "Tardini" e si qualifica per la finale dove sfiderà in due gare il Bari. Nel primo tempo al 15' Azzi dei sardi sfiora la rete. Al 35' annullata una rete a Lapadula del Cagliari per fuorigioco.Nel secondo tempo al 10' Man degli emiliani non concretizza una buona occasione. Al 40' Zanimacchia del Parma colpisce la traversa. Nella finale l'andata si giochera Giovedì 8 Giugno alle 20,30 alla "Domus Unipol Arena", il ritorno si disputerà Domenica 11 Giugno alle 20,30 al "San Nicola".