Nella ripresa entrano Dzeko e Barella e Karamoh tra i granata. Il bosniaco colpisce in palo e potrebbe esserci gloria anche per Gagliardini. Passa l'Inter. Per il Toro una stagione soddisfacente che avrebbe potuto offrire qualche sogno in più ai suoi tifosi. Inzaghi lascia in panchina solo alcune pedine titolari. La gara di campionato è più che un impegno da onorare e infatti la prova degli interisti è positiva. Nel primo tempo prima del tiro dal limite di Brozovic, Milinkovic disinnesca le chance di Lukaku e De Vrij, ma anche il Toro impensierisce Handanovic con Ricci e Sanabria.

- Prima di partire per la finale di Istanbul l'Inter sigilla il terzo posto in campionato. Al Grande Torino gli uomini di Inzaghi vincono per una rete a zero grazie al tiro di Brozovic. I nerazzurri non giocano "alla leggera" contro il Torino di Juric che però non agguanta l'ottava posizione in classifica.