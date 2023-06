Villa ha dichiarato: “Mi piace che le mie squadre giochino a calcio. Ai calciatori chiedo sacrificio e volontà, Il progetto Virtus Francavilla Fontana è intrigante. Siamo una realtà solida e piccola, ma possiamo diventare grandi insieme. Attendo con ansia il 17 Luglio per dare il via a questa mia nuova esperienza di allenatore”.

- Nel Girone C di Serie C Alberto Villa 44 anni sarà il nuovo allenatore della Virtus Francavilla Fontana nella prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. In questa stagione ha allenato la Pergolettese in Serie C. Inoltre nella sua carriera Villa ha allenato il Gallipoli in Eccellenza, è stato il tecnico in seconda del Carpi in Serie B e della Viterbese e del Catanzaro in Serie C.