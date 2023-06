- La Juventus Femminile ha acquistato la bosniaca Gloria Sliskovic 18 anni dal Sarajevo per la prossima stagione. La calciatrice gioca nel ruolo di difensore. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. In questa stagione ha giocato anche 9 partite come titolare della Francia Under 19. E’ molto veloce sulle fasce laterali del campo.Sliskovic ha notevoli qualità individuali. E’ dotata di un buon colpo di testa in fase difensiva e quando si spinge nell’area di rigore avversaria. Spesso però tenta di realizzare reti con conclusioni da fuori area. Ha dichiarato: “Sono felice di essere arrivata alla Juventus Women. Sono molto motivata a raggiungere traguardi importanti con le bianconere. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura”.