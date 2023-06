Serie C, Play Off: il Foggia ospiterà il Pescara allo Zaccheria nell'andata della semifinale





Negli abruzzesi di Zdenek Zeman che ritornerà da avversario a Foggia sulle fasce Kraja e Rafia. Trequartista Merola. In avanti Cuppone e Delle Monache. Arbitrerà Paride Tremolada della sezione di Monza. Nell’altra semifinale di andata il Cesena affronterà il Lecco al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. Il ritorno si disputerà Giovedì 8 Giugno all’ “Orogel Stadium Dino Manuzzi” di Cesena.

Nell’andata della semifinale dei Play Off di Serie C il Foggia ospiterà domani alle 20,30 il Pescara allo “Zaccheria”. I dauni cercheranno la vittoria per avere buone possibilità di qualificarsi alla finale nella gara di ritorno che si giocherà Giovedì 8 Giugno alle 20,30 all’ “Adriatico”. Nei dauni esterni Frigerio e Di Noia. Regista Costa. In attacco Beretta e Peralta.