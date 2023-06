Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Pescara all' Adriatico nella semifinale di ritorno





Nel Foggia esterni Petermann e Schenetti. Regista Costa. In attacco Ogunseye e Peralta. Nel Pescara sulle fasce Palmero e Kraja. Trequartista Merola. In avanti Lescano e Delle Monache. Arbitrerà Marco Monaldi della sezione di Macerata. La partita sarà trasmessa in Diretta Tv su Rai Sport, canale 58 digitale terrestre.





Nell’altra semifinale di ritorno il Cesena ospiterà il Lecco all’ “Orogel Stadium-Dino Manuzzi”. Nell’andata i romagnoli vinsero 2-1 al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. Al Cesena basterà un pareggio per accedere alla finale. I lombardi dovranno vincere con due gol di scarto.

- Nella semifinale di ritorno dei Play Off di Serie C il Foggia oggi alle 20,30 sfiderà il Pescara all’ Adriatico. Nell’andata gli abruzzesi pareggiarono 2-2 allo “Zaccheria”. I dauni e la squadra di Zdenek Zeman dovranno vincere per qualificarsi alla finale. Se la gara terminerà di nuovo in parità si giocheranno i tempi supplementari e se il risultato non dovesse sbloccarsi saranno necessari i rigori.