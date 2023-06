Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Lecco al Mario Rigamonti-Mario Ceppi nella finale di ritorno







Nel Foggia esterni Petermann e Schenetti. Regista Costa. In attacco Ogunseye e Peralta. Nel Lecco sulle fasce Girelli e Ardizzone. Trequartista Lepore. In avanti Buso e Pinzauti. Arbitrerà Davide Di Marco della sezione di Ciampino in provincia di Roma. Al Lecco basterà un pareggio per volare in cadetteria. Se i tempi regolamentari termineranno con i dauni in vantaggio con un gol di scarto si giocheranno i tempi supplementari e se la situazione non dovesse cambiare saranno necessari i rigori.

Nella Finale di ritorno dei Play Off di Serie C il Foggia sfiderà domani alle 17,30 il Lecco al “Mario Rigamonti- Mario Ceppi”. Nell’andata i lombardi vinsero 2-1 allo “Zaccheria”. I dauni dovranno imporsi con 2 gol di scarto per essere promossi in Serie B.