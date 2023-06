Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “Ho il piacere di annunciare che il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo, benvenuto Mister”. Garcia ha detto: “ Che piacere sposare il progetto Napoli. Che bello tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso per continuare a portare in alto i Campioni d’ Italia”. Garcia ha allenato la Roma dal 2013 al 2016 e in questa stagione l’ Al-Nassr in Arabia Saudita dove ha giocato Cristiano Ronaldo.

- In Serie A il francese Rudi Garcia 59 anni sarà il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025 con opzione per una terza stagione a 2,5 milioni di Euro a stagione la sera di Giovedì 15 Giugno. Sostituirà Luciano Spalletti che dopo aver vinto lo scudetto col Napoli ha deciso di lasciare la squadra campana nonostante avesse ancora un anno di contratto.