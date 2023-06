Dopo lo scampato pericolo di guerra civile in Russia, con l'esercito di Wagner, si sono perse le tracce del leader del gruppo di mercenari Prigozhin. Mentre i suoi uomini fanno marcia indietro, non si hanno notizie del proprio leader che aveva inizialmente accettato di andare l'esilio in Bielorussia."La crisi in Russia rivela crepe nel sistema di potere di Vladimir Putin". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken."Al momento non abbiamo notizia di nessun capo militare cacciato da Putin", ha aggiunto Blinken avvertendo che "bisognerà aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi".