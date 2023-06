TARANTO - Al via” “Méditerranée - Taranto e la Dolce vita con la prima iniziativa che si terrà, a partire dalle ore 18.00, domenica 11 giugno al Corso ai Due Mari: il “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food”!Nel tratto prospicente l’Ammiragliato, chiuso al traffico per l’occasione, saranno allestiti stand in cui 30 aziende pugliesi, eccellenze dell’enogastronomia selezionate da Slow Food, proporranno – ingresso libero e gratuito – le loro produzioni ai cittadini.Anche grazie alla collaborazione di “Mercati della Terra”, ci saranno tanti gustosissimi prodotti pugliesi, tra cui la cozza nera tarantina che, giusto un anno addietro, è diventata “presidio Slow Food”, il “marchio” che a livello nazionale garantisce la qualità e la salubrità delle produzioni.Méditerranée ha voluto così creare a Taranto una vetrina per la rete Slow Food pugliese, un grande evento in cui le aziende possano presentare prodotti coerenti con la filosofia del buono, del pulito e del giusto che caratterizza le campagne internazionali promosse da Slow Food. È la valorizzazione di quella “cultura del cibo” che, intimamente legata alla tradizione enogastronomica del territorio, rappresenta uno degli attrattori che hanno decretato il successo della Puglia come destinazione turistica.È il primo di una serie di eventi della seconda edizione di “Méditerranée - Taranto e la Dolce vita”, la manifestazione dedicata alla Puglia e, più in particolare a Taranto, con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, declinando il paradigma “Bellezza Sogno Passione Qualità”!Organizzato da “Méditerranée”, il format nasce da un’idea di Mario Rigo, stimato Senior Executive fashion advisor, e del famoso hair stilist Angelo Labriola, due tarantini che, ormai affermatisi a livello nazionale, con Passione continuano il percorso per realizzare il loro Sogno: contribuire alla rinascita della città.Fine ultimo è diffondere l’immagine di una Puglia più bella, in Italia e all’estero, attraverso eventi che ne esaltano la tradizione, la storia, la valorizzazione dei luoghi, l’arte artigiana, la creatività, la moda e lo stile inconfondibile.Altri eventi: venerdì 28 luglio, l’iconico Castello Aragonese ospiterà il fashion show “Méditerranée e la grande Bellezza”, una serata interamente dedicata alla moda nella sua massima espressione con la sfilata degli outfit dello stilista Gianluca Saitto e di Rossorame, nonché le proposte per l’hair Styling di Shu Uemura.Gran finale venerdì 15 dicembre, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, con “Méditerranée White Christmas”, una cena di gala che vedrà coinvolti le amministrazioni comunali e regionali, gli imprenditori, le figure di rilievo del territorio e i mass media.L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città di Taranto alla presenza Vicesindaco Fabrizio Manzulli, Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario Camera di Commercio di Taranto, Daniele Del Genio, Presidente CNA Federmoda Puglia e co-founder Rossorame, Fiorella Occhinegro, Segretario Fondazione Taranto25, Franco Peluso, presidente Slow Food Grottaglie, Paolo Bruni, Presidente Ordine Architetti di Taranto, Mariella Franchini di Baux Cucine, Paolo Mercurio di Banca Popolare Pugliese e Pino Caramia Presidente “Mercati della Terra” Slow Food.L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città di Taranto alla presenza Vicesindaco Fabrizio Manzulli, Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario Camera di Commercio di Taranto, Daniele Del Genio, Presidente CNA Federmoda Puglia e co-founder Rossorame, Fiorella Occhinegro, Segretario Fondazione Taranto25, Franco Peluso, presidente Slow Food Grottaglie, Paolo Bruni, Presidente Ordine Architetti di Taranto, Mariella Franchini di Baux Cucine, Paolo Mercurio di Banca Popolare Pugliese e Pino Caramia Presidente “Mercati della Terra” Slow Food.Main partner di “Méditerranée - Taranto e la Dolce vita” 2023 sono Baux Cucine, Renexia e Banca Popolare Pugliese.Partner della manifestazione, supportata da Fondazione Taranto25 e Artava, sono Camera di Commercio di Taranto, Jonian Dolphin Conservation, A.I.G.I. (Associazione Indotto AdI e General Industries) Taranto, Slow Food, Panacea, Vetrère, MarmiStrada, Orchestra ICO Magna Grecia, Andriani, Centrale del Latte Puglia, Blue Bay e Boat Sharing.“Méditerranée - Taranto e la Dolce vita” 2023 si avvale del patrocinio di Ambasciata di Francia in Italia, Regione Puglia, Puglia Promozione, Comune di Taranto, Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, CNA Federmoda Italia, Associazione culturale NCDT e Ordine degli Architetti di Taranto.