TARANTO - Il Rotary International, la cui sede è ad Evanston negli Stati Uniti, sin dalle prime fasi dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha sostenuto tutte le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedevano e tuttora chiedono un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle forze militari russe dall'Ucraina.Questo è in linea con il profondo impegno del Rotary per la promozione della pace attraverso il dialogo e la risoluzione dei conflitti.Il Distretto 2120 del Rotary di Puglia e Basilicata, in virtù della partnership con la Rotary Foundation, ha potuto programmare l’ennesimo intervento destinato a produrre ricadute positive sia sui rifugiati ucraini che sulla nostra comunità, sollevata da un importante impegno economico per fornire adeguata ospitalità.Il Distretto 2120, nell’anno rotariano 2022-23, sotto la guida del Governatore Nicola Maria Auciello e la Commissione Distrettuale ‘Rotary Foundation’, presieduta da Marco Giuseppe Torsello, sono riusciti a fare pervenire dalla sede centrale del Rotary International una cospicua sovvenzione per la risposta alle emergenze. All’atto della presentazione dell’iniziativa distrettuale il Governatore Auciello e il Presidente Torsello hanno dichiarato che “fare del bene nel mondo è il motto ed il core business della Fondazione Rotary convinti come siamo che la costruzione di un mondo migliore passi attraverso la eliminazione di ogni forma di sofferenza, materia a cui il Rotary International riserva grande cura.”La Rotary Foundation è nota nel mondo per aver assegnato oltre 350.000 borse di studio e per l’impegno quarantennale nella lotta per la eradicazione della poliomelite dal nostro pianeta. Ma non molti sanno che la sua missione, al cui servizio si impegnano 1.400.000 rotariani nel mondo, è quella appunto di portare avanti progetti umanitari che hanno come obiettivo il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione, l’accesso all’acqua potabile e l’alleviamento della povertà. La Fondazione ha il massimo indice di affidabilità in quanto da oltre quindici anni Charity Navigator, un'organizzazione indipendente che valuta la affidabilità e la qualità delle organizzazioni filantropiche, attribuisce alla Rotary Foundation il livello più alto di valutazione.Ritornando sul tema del supporto ai profughi ucraini si segnala che il Rotary Club Taranto Magna Grecia operando in collaborazione con la Diocesi di Taranto che, per il tramite del Centro di Accoglienza diocesano, ha un rigoroso protocollo per l’assegnazione degli aiuti alle famiglie ucraine rifugiatesi nel nostro territorio, donerà ai rifugiati 4.200€ in buoni pasto.La consegna dei buoni pasto è in programma martedì 27 giugno alle ore 20 presso il Centro di Accoglienza diocesano ubicato in vicolo del Seminario 17 alla presenza di S.E.R. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, del presidente del Rotary Club Taranto Magna Grecia, Ermenegildo Ugazzi, e di una folta rappresentanza di soci rotariani.