OSTUNI (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: domenica 25 giugno 2023, a partire dalle ore 9 presso il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano, si terrà il terzo open day del progetto "MiGioAct" del Dipartimento Nazionale per lo Sport e Salute. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: domenica 25 giugno 2023, a partire dalle ore 9 presso il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano, si terrà il terzo open day del progetto "MiGioAct" del Dipartimento Nazionale per lo Sport e Salute.





Per quel che riguarda il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano, a circa 2 km dal comune di Ostuni, è un’area, in uno scenario stupendo in cui i presenti potranno ammirare dalle ultime appendici della Murgia Meridionale il mare e la nostra splendida costa. Percorso medio impegnativo dai 2 ai 5 km (essendo collinare), suddiviso in step in cui tutti i partecipanti, in funzione alle proprie forze, potranno avere la possibilità di essere presenti e partecipare.

All’evento (aperto a tutti), potranno partecipare non solo gli Over 60 iscritti al progetto, ma anche tutti coloro che vorrebbero essere presenti, di qualsiasi età.

La collaborazione tra la Sovrintendenza ai Beni Archeologici e il Museo delle Civiltà Preclassiche ha permesso la scoperta di una sepoltura Paleolitica di una giovane donna, con il suo feto, risalente a circa 27.000 anni fa. Proprio grazie a questa scoperta questo sito ha avuto una risonanza mondiale.

Per quel che riguarda il progetto "MiGioAct", è in collaborazione con l'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano e con: Movimento Associativo "Ostuni Città da Amare", Asd "Bici Club Ostuni", Asd "Polisportiva Salus Sport", RSA "Il Focolare", RSA "Valle d'Itria e RSA "Villa Valente". E' riservato agli over 60, attraverso diverse attività motorie con corsi di ginnastica dolce, campus residenziali e tre open day coniugando sport e natura, in scenari splendidi del territorio. Inoltre, è finalizzato anche a prevenire malattie che si presentano con l'invecchiamento, per una migliore qualità della vita.

Referenti e Coordinatore Istruttori Progetto Open Day sono Pasquale Pignatelli, Francesca Loparco e Antonello Pignatelli.