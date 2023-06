TARANTO - A Taranto è nata l’Associazione No Profit “Ali per Volare Donato Marra” per aiutare i malati oncologici ricoverati presso l’Ospedale “Moscati” di Taranto e le loro famiglie; l’iniziativa si deve all’amore e al coraggio di Stefania Terlizzi, mamma di Donato, vittima di un Carcinoma Peritoneale a soli 21 anni.Prima iniziativa è una “Charity Dinner”, una cena benefica che si terrà, alle ore 20.30 di lunedì 19 giugno, presso il “Salina Hotel” di Taranto (info 3501681188); tra gli altri, accolti dalla presidente Stefania Terlizzi, hanno confermato la partecipazione il Prof. Salvatore Pisconti, Direttore di Oncologia dell’Ospedale “S.G. Moscati”, e il Dott. Alessandro Maggi, Ematologo, Coordinatore del team responsabile della somministrazione della terapia sperimentale Cat – T nel nosocomio tarantino.Nel corso della serata sarà presentata l’associazione “Ali per Volare Donato Marra” con il suo programma di iniziative a supporto dei malati oncologici e delle loro famiglie che verranno a Taranto per curarsi presso l’Ospedale Moscati, ad oggi uno dei pochi centri del Meridione autorizzati alla somministrazione della CAR - T, una cura all’avanguardia che risulta aver dato buoni risultati nella lotta contro diverse patologie oncologiche.Questa è una terapia innovativa a base di cellule T, esprimenti un Recettore Chimerico per antigene, che in particolare utilizza alcune cellule immunitarie del paziente, i linfociti T (un particolare tipo di globuli bianchi responsabili della difesa del nostro organismo dalle malattie), geneticamente modificate in laboratorio, per riconoscere e combattere alcuni tipi di malattie onco-ematologiche.L’associazione “Ali per Volare Donato Marra” intende da subito mettere in rete vari servizi di accoglienza come bar, ristoranti, alberghi, B&B e trasporti, che, per il periodo di cura al Moscati, grazie a convenzioni potranno essere utilizzati da malati e caregiver a prezzi ridotti.Il Progetto: l’Associazione intende dar vita alla Foresteria “Donato Marra – Ali per Volare”, un luogo di contatto tra medici e pazienti, nonché di accoglienza, informazione, soggiorno e supporto psicologico a favore delle famiglie dei malati sottoposti alla Car – T al Moscati.La Foresteria garantirà alloggi sicuri con stanze da letto, lavanderia, mensa, sala relax, uffici e studi di supporto alla degenza dei malati, al fine di ricreare ambienti familiari ed accoglienti per alleviare i disagi e le sofferenze durante i cosiddetti Viaggi della Speranza.Nel Settentrione esistono già Foresterie di questo tipo, volte a garantire dignità e conforto a chi è sottoposto a sofferenze e privazioni continue e, soprattutto, a quei nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse finanziarie.Secondo gli intendimenti dell’Associazione la Foresteria potrà nascere in una palazzina adiacente al Moscati che non è stata mai ultimata, della quale sarà pertanto necessario completare la realizzazione e gli allestimenti interni.Un progetto ambizioso che necessita del sostegno di tutta la comunità tarantina, a partire dalla cena benefica in programma al Salina Hotel.