TARANTO - E' stata smarrita dal 31 marzo a Taranto, in zona Lama, la cagnolona Annamaria. Di lei - scrive la padrona Mariagrazia - si sono perse le tracce, da quando è riuscita ad uscire di casa, approfittando di un cancello lasciato aperto da sconosciuti. L'animale necessita di cure in quanto ha una ferita e sanguina.L'appello della padrona: “Cerco disperatamente la mia adorata cagnolona di nome Annamaria, nome dato in ricordo di una persona a me cara. La cagnolona ha pelo corto color miele e beige, corto, taglia grande simil labrador; smarrita il 31 Marzo, zona via Lama. Ha paura degli esseri umani ed è anziana e malata. Ha una evidente ferita sotto la coda, che sanguina e che stavo curando con il veterinario. Sono disposta ad una ricompensa se venisse ritrovata. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione. Se la vedete contattatemi, non cercate di prenderla, va bene anche se potete farle una foto per poterla riconoscere se dovesse allontanarsi".Chiunque abbia notizie o la avvisti, può contattare il seguente numero 338/7724906.