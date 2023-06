POLIGNANO A MARE - C’è tempo sino a lunedì 26 giugno per candidarsi al programma Erasmus+ del GAL Seb, il gruppo di azione locale del Sud est barese. Il programma è finalizzato alla qualificazione formativa e professionale di neo-diplomati nei settori dei servizi, dell’agroalimentare, del turismo e del commercio. Il progetto prevede la realizzazione di tirocini formativi, dedicati ad ex studenti entro i 12 mesi dal conseguimento del diploma (diplomati anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023), della durata di 2 mesi presso aziende agroalimentari, turistiche e commerciali di Durazzo in Albania (3 posti); Galway in Irlanda (8 posti) e Valencia in Spagna (8 posti).“Questa è solo una delle tante opportunità di cui le imprese e i giovani di Polignano possono beneficiare con l’appartenenza del nostro Comune al GAL Seb – dichiara il consigliere comunale Vito Pietro L’Abbate (M5S) – Una partecipazione su cui ci siamo duramente battuti sin dal lontano 2016 quando facemmo di tutto affinché l’ex Amministrazione Vitto non si lasciasse sfuggire i 15 milioni di euro di finanziamenti comunitari veicolati tramite la Regione Puglia e lo strumento del Gruppo di Azione Locale. Invitiamo, pertanto – conclude L’Abbate – tutti i neo-diplomati di Polignano a candidarsi per cogliere l’occasione di un bimestre di formazione in Albania (agosto-settembre) o in Irlanda e Spagna (ottobre-novembre). Basta effettuare l’iscrizione sul sito www.galseb.it”.