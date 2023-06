via Facebook





Il serbo Djokovic diventa secondo, era primo, ma lo spagnolo col trionfo al Queen’s di Londra lo ha scavalcato in classifica. Alcaraz ha dichiarato: “ Questo titolo per me vuol dire tantissimo, è la prima volta che gioco il Queen’s e ora so quale è il mio livello sull’ erba. E’ speciale vincere, tornare al primo posto in Classifica mi dà grandi motivazioni”.

- Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo ATP 500 Queen’s di Londra sull’erba di tennis. Prevale in finale 6- 4 6-4 con l’australiano Alex De Minaur. Per il ventenne spagnolo undicesimo torneo vinto nella sua carriera di tennista e primo titolo sull’erba. Quinto torneo vinto nel 2023. Da oggi Alcaraz ritorna il numero 1 al mondo nella Classifica ATP. Prima di questo torneo era secondo.