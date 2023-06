(UEFA Under-21 Championship)





Nel Gruppo A la Georgia ha pareggiato 2-2 col Belgio a Tbilisi in Georgia ed è prima con 4 punti. L’Olanda ha pareggiato 1-1 col Portogallo a Tbilisi ed è seconda a 2 punti insieme al Belgio. Nel Gruppo B la Spagna ha vinto 1-0 sulla Croazia a Bucarest in Romania ed è prima con 6 punti con l’ Ucraina che ha prevalso 1-0 sulla Romania a Bucarest.

Nel Gruppo D degli Europei Under 21 la Francia ha vinto 1-0 sulla Norvegia a Cluj in Romania ed è prima con 6 punti. L’ Italia è seconda a 3 punti insieme alla Svizzera. Nel Gruppo C l’ Inghilterra Under 21 ha prevalso 2-0 sull’ Israele a Kutaisi in Georgia ed è prima con 6 punti. La Repubblica Ceca si è imposta 2-1 sulla Germania a Batumi in Georgia ed è seconda a 3 punti.