Tennis, Roland Garros: Karolina Muchova e Iga Swiatek volano in finale





Nella seconda semifinale la polacca Iga Swiatek prevale 6-2 7-6 con la brasiliana Beatriz Haddad Maia e si qualifica per la finale. Per la Swiatek quarta finale in un torneo del Grande Slam e terza finale al Roland Garros. La polacca è la numero 1 al mondo nella Classifica WTA. La brasiliana è dodicesima.

Nella prima semifinale del torneo del Roland Garros a Parigi di tennis tra le donne la ceca Karolina Muchova vince 7-6 6-7 7-5 con la bielorussa Aryna Sabalenka e si qualifica per la finale. La ceca è la numero 43 al mondo nella Classifica WTA. La bielorussa è seconda. Per Karolina Muchova prima finale della sua carriera di tennista al Roland Garros.