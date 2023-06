via Figc Calcio femminile





Nel secondo tempo al 7’ la norvegese Emilie Haavi delle capitoline non ha inquadrato la porta. All’11’ Arianna Caruso delle bianconere è andata a un passo dal vantaggio. Al 21’ Arianna Caruso su punizione ha sfiorato il gol. Al 93’ Barbara Bonansea di testa ha realizzato la rete decisiva per il successo della Juventus Femminile. Per le bianconere seconda Coppa Italia consecutiva dopo quella vinta nel 2022.

La Juventus Femminile ha vinto la Coppa Italia. Ha prevalso 1-0 sulla Roma in finale all’ “Arechi” di Salerno. Nel primo tempo al 7’ Cristiana Girelli delle bianconere è andata vicina al gol. Al 15’ Valentina Giacinti delle giallorosse ha sfiorato la rete. Al 27’ Lucia Di Guglielmo della Roma Primavera non ha concretizzato una buona occasione.