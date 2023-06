Il 47enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale dove è attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Acciaierie d'Italia comunica in una nota che l'infortunio "si è verificato in un momento di pausa lavorativa in cui il dipendente coinvolto era in attesa di istruzioni per l’esecuzione di altri compiti. Il dipendente è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario di stabilimento. L’azienda ha aperto una procedura interna per accertare la dinamica di quanto accaduto”.

TARANTO - Nuovo dramma sfiorato nella Città dei Due mari dove ieri notte un manutentore meccanico di 47 anni è precipitato dal terzo piano dello stabilimento Pci dell'ex Ilva, nell'area ghisa. Il volo è stato di circa 8-10 metri. La caduta sarebbe stata attutita da un'impalcatura, ma l'operaio avrebbe riportato traumi e fratture nell'impatto con il suolo.