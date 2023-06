ROMA - Torna con una puntata dedicata a Pippo Baudo, nel giorno del suo compleanno, il programma cult delle dell'access prime time “Techetechetè”, in onda tutti i giorni da mercoledì 7 giugno alle 20.35 circa su Rai 1. Le 85 puntate previste fino all’8 settembre saranno un omaggio ai big della Tv, della canzone, del cinema e dell’intrattenimento. Una stagione ricca per Techetechetè - come tutti gli anni – di musica e canzoni da hit, comicità, ricorrenze, compleanni, puntate tematiche divertenti e leggere senza dimenticare mai la vera “mission” del programma: tenere viva, raccontare e riproporre la nostra memoria storica attraverso l’immenso patrimonio delle Teche Rai.

Saranno ricordati personaggi amati dal pubblico nella ricorrenza di anniversari speciali: Anna Magnani, Sergio Endrigo, Lelio Luttazzi, Alberto Sordi e tanti altri. Un programma per tutti, con una proposta variegata e da scoprire, che alterna il Sanremo di oggi alle esibizioni in bianco e nero. La squadra degli autori Massimiliano Canè, Emilio Levi, Luca Rea, Giulio Calcinari, Ermanno Labianca e Francesco Valitutti, con Claudia Di Giuseppe e Francesca Di Ciccio, si consolida e si apre alla collaborazione delle nuove autrici Claudia Bonadonna e Chiara Morellato e ai ritorni come per Tiziana Torti.

Gli ascolti dello scorso anno hanno confermato l’interesse del pubblico, con medie del 19% di share.