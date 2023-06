TARANTO - Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio talk che spazia dalla tecnologia all'arte e fornisce punti di vista - anche critici- sull'evoluzione del mercato e sulle tendenze con le quali oggi si confrontano tutte le figure che operano nel mondo dell’arte. Questi i presupposti dell’atteso incontro con Alessandro Brunello che venerdì 9 giugno sarà a Taranto (ore 18, museo Mudi) per la presentazione del suo nuovo libro, “Fare Business con gli NFT e il Metaverso”, edito dall’americana Lswr Editore. Tra i pionieri del crowdfunding a livello internazionale, esperto di Web 3 e cryptoart curator, Brunello ha incentrato la sua ricerca su innovazione tecnologica e società.L’evento, patrocinato dal Comune di Taranto e organizzato da Museion, Archita Festival e Sonora, sarà moderato da Francesco Carrino (Pres. Museion) e Fabrizio Iurlano (Pres Archita Festival). Parteciperà anche il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio.Gli NFT (Non Fungible Tokens) sono certificati che garantiscono in modo inequivocabile, grazie alla tecnologia blockchain, l’unicità, l’autenticità e la proprietà di beni digitali, mentre i metaversi sono mondi virtuali che permettono di interagire in tempo reale mediante avatar personalizzati e nei quali è possibile partecipare a nuove iniziative economiche, organizzare eventi, vendere beni e servizi. Nel giro di pochissimi anni queste tecnologie, che fanno parte del nuovo internet Web 3, hanno prodotto profondi e rapidi cambiamenti in svariati settori dell’economia e della società, con un grande impatto sul mondo dell’arte.«Mi fa molto piacere presentare il libro a Taranto – anticipa l’autore- città dove si respira cultura classica ad ogni passo. L’innovazione tecnologica per essere utile all’uomo ha bisogno della bussola della sensibilità umanistica, per questo motivo qui mi sento nel posto giusto. Ringrazio il comune e gli organizzatori per avermi accolto con tanto calore e stima. La cosa è reciproca».Quella di Brunello, che nel 2021/2022 ha ideato e curato alla Permanente di Milano la prima mostra museale al mondo di NFT e cryptoarte, non è una voce sensazionalistica sulle promesse del Web 3, ma fornisce un'analisi qualificata, inedita e comprensibile sul fenomeno. Il lavoro dell’autore mira, infatti, a fornire chiavi di lettura e consigli su come porsi davanti a novità, come blockchain e Intelligenza Artificiale, che entrano nelle vite di tutti senza chiedere il permesso.Preziosa appendice al libro, una nutrita serie di dialoghi con i principali cryptoartisti, nei quali vengono esposte tecniche di marketing e strategie di posizionamento insieme ad altri elementi fondamentali per emergere nel mercato NFT.Alessandro Brunello ha collaborato sia con grandi multinazionali come UCI, Athena e GLS, che con startup, autoproduzioni ed enti del terzo settore come ActionAid e Save The Children. Ha curato il lancio e il fundraising del social Network Cam TV ed ha insegnato allo IED di Milano, alla Civica Paolo Grassi, al Centro Sperimentale di Cinematografia e alla Scuola Holden di Torino.Nel 2011 scrive “Crowdfunding, condividere per realizzare”, Bevivino EditoreNel 2012 presenta al Salone internazionale del Libro di Torino il suo secondo libro “Crowdfunding: Nuove Comunità Economiche” edito da Bookrebublic.Il suo terzo libro “Il Manuale del Crowdfunding”, pubblicato nel 2013 da Lswr editore nella collana Modelli di Business, tradotto in diverse lingue, è stato presentato all’Università Bocconi di Milano al Salone della CRS e dell’innovazione Sociale.Relatore alle principali conferenze di innovazione tecnologica italiane ed estere ha curato ed è tra i produttori di “The Laws of Adrenaline” in collaborazione con RCS Mediagroup, Cairo, Corriere Della Sera, con il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic. Nel 2021/2022 ha ideato e curato presso il Museo della Permanente di Milano la prima mostra museale di NFT e cryptoarte a cui hanno partecipato 60 artisti internazionali tra cui Beeple, Pak, XCopy, Alotta Money, Hackatao, Raf Grassetti.