LECCE - Dramma a Lecce dove una donna di 40 anni è stata trovata morta nel cortile interno del palazzo dove abitava al quarto piano. Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe caduta mentre stendeva il bucato. Un'ipotesi verso la quale propendono gli inquirenti perché accanto al corpo della donna c'era uno stendino che si aggancia alla ringhiera del balcone.Tuttavia al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. I condomini hanno chiamato i carabinieri e intorno alle 6.30 hanno sentito un tonfo nel cortile. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno forzato la porta dell'appartamento in cui non c'era nessuno. Oltre alla scientifica è intervenuto anche il magistrato di turno.