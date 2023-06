Il giovane studente in Scienze infermierstiche era stato condannato all’ergastolo anche in secondo grado con l’applicazione dell’isolamento diurno per un anno con l’accusa di omicidio con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.



Quindi la condanna è destinata a diventare definitiva, essendo i termini per presentare il ricorso scaduti a mezzanotte del 24 giugno.

LECCE - Ha confermato ai suoi legali la volontà di non ricorrere in Cassazione Antonio De Marco, il killer di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati di Lecce uccisi il 21 settembre del 2020 nella loro casa di via Montello.