TRANI - Per la rassegna nazionale ‘Teatro a Corte’ a Palazzo delle Arti Beltrani, sabato primo luglio a Trani la compagnia Gli Spettinati con la divertente commedia “A qualunque costo”Appassiona sempre di più il cartellone teatrale di Palazzo delle Arti Beltrani. Sabato primo luglio va in scena il terzo spettacolo di “Teatro a Corte - Premio Giovanni Macchia”: la divertente commedia “A qualunque costo” della compagnia barese Gli Spettinati.La rassegna nazionale, con la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e Unione Italiana Libero Teatro, animerà ogni sabato fino a luglio Corte ‘Davide Santorsola’. Nello spazio en plein air di Palazzo Beltrani si alterneranno compagnie provenienti da tutta Italia. Gli spettacoli sono stati scelti, dopo un'accurata selezione di numerose proposte di compagnie teatrali italiane che hanno partecipato ad un bando nazionale. Lo spettacolo migliore, votato dal pubblico mediante appositi questionari alla fine di ogni singola messa in scena, riceverà il premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi. La compagnia vincitrice sarà proclamata al termine dell’ultimo spettacolo della rassegna in programma sabato 22 luglio 2023.Dopo il gradimento del pubblico delle prime due pièce, arriva la compagnia pugliese Gli Spettinati con un testo di Ken Ludwig.La vicenda ruota attorno a Tommaso, aspirante ed incerto cantante lirico che, in qualità di assistente, affianca la direttrice senza scrupoli di un teatro d’opera di provincia. Grandi fermenti agitano gli animi dei protagonisti per l’arrivo di un tenore spagnolo di rara bravura, tanto da essere soprannominato “il magnifico”, che interpreterà Otello. Cosa accade però quando a poche ore dallo spettacolo il grande artista soccombe ad un potente mix di alcool e sedativi? Tutto precipita in un esilarante vortice di fraintendimenti, scambi di persona, doppi sensi mal interpretati, vulcaniche gags che strappano allo spettatore risate a non finire.“Lend me a Tenor” (titolo originario della commedia) va in scena per la prima volta a Londra nel 1986 e diventa subito un cult della comicità, rivelandosi come una delle commedie più esilaranti degli ultimi tempi. Una commedia in cui i continui colpi di scena e le situazioni comiche sono la base di un importante successo che, tradotto in sedici lingue, colleziona ben due anni di repliche a New York. Come sostenuto dai critici, “poco importa che l’abbiate già vista o no, potete cominciare a ridere fin da ora!”.La rassegna Teatro a Corte fa parte della programmazione artistica 2023 di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani. Curata dal direttore Niki Battaglia, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno dell’Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.Con cadenza settimanale, ogni sabato, e fino al 22 luglio, si potrà continuare a godere di rappresentazioni teatrali che passano dalle commedie degli equivoci alla farsa, non senza spunti di riflessione più intimisti e introspettivi. I prossimi spettacoli in cartellone: “Quel fantasma di mia moglie” di Danilo Vaccher del gruppo teatrale campano Scenaperta (8 luglio); “Il malato immaginato” con testo di Kovačević, messo in scena il 15 luglio dalla compagnia pugliese Ciccio Clori, per chiudere sabato 22 luglio con lo spettacolo fuori concorso “L’ispettore generale” di Gogol della Compagnia dei Teatranti.Porta ore 20,30 – sipario ore 21,00. Info: tel.: 0883500044 / e-mail: info@palazzodelleartibeltrani.itPer prenotare: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani tutti i giorni dal martedì alla domenica, ad eccezione del lunedì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, oppure on line sulla piattaforma i-ticket: per lo spettacolo “A qualunque costo” al link seguente https://www.i-ticket.it/eventi/qualunque-costo-palazzo-delle-arti-beltrani-bigliettiBiglietto singolo spettacolo € 10,00, acquistabile on line anche con Bonus Carta del docente e 18 App.I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili al seguente link: https://www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani; la brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/palazzo-delle-arti-beltrani-2023/full-view.html