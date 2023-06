ROMA - Ancora un femminicidio nella Capitale dove un 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio per l'uccisione di una sua coetanea ritrovata poi in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle del capoluogo. Il fermo dovrà essere convalidato: il ragazzo, pare il fidanzato della vittima, è stato interrogato per molte ore in Questura.Ieri è stato ritrovato il cadavere di una ragazza romana di 17 anni, Maria Michelle Causo: l'avrebbe uccisa a coltellate lo straniero che ha cercato di disfarsi del suo corpo ed è stata fermata. Il 17enne avrebbe trasportato il corpo per un centinaio di metri lungo la strada, nascondendolo all'interno di un sacco della spazzatura che a sua volta avrebbe deposto in un carrello della spesa. Sarebbe stato un passante che, intorno alle 15, ha allertato il numero di emergenza 112 ad accorgersi della scena.Quando gli agenti di polizia, una volta allertati, sono giunti sul posto, hanno trovato alcune macchie di sangue che portavano da una porta di un palazzo ad un cassonetto in una via del quartiere situato nella periferia nord-ovest del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione, ancora da vagliare, il giovane avrebbe tentato di gettare il corpo della vittima nella spazzatura, senza riuscirci. Il corpo, dunque, sarebbe rimasto nel carrello vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti.In breve tempo gli agenti della Squadra Mobile e della Questura hanno interdetto l'intera strada e sono risaliti grazie alle testimonianze rese al ragazzo, che è stato fermato e interrogato. L'omicidio risale a diverse ore prima, ma non è escluso che la 17enne possa essere morta da qualche giorno. Lo stabilirà l'autopsia. Ma gli inquirenti in queste ore stanno anche cercando di far luce sui dettagli di una vicenda in cui potrebbero essere coinvolte altre persone e il cui movente al momento non è chiaro. I carabinieri stanno già acquisendo le immagini dalle telecamere della zona alla ricerca di ogni elemento che possa aiutare a ricostruire le modalità dell'omicidio e stanno interrogando le persone presenti nell'edificio da cui sarebbe uscito il diciassettenne con il corpo della vittima.