A Corato si è verificata la morte di Gabriel Aurelian, un operaio romeno di 23 anni, investito e ucciso sulla SP231, all'altezza di Terlizzi, da una Dacia guidata da una donna di 45 anni di Andria. La donna ha dichiarato di non essersi accorta della presenza del giovane sulla strada ed è attualmente indagata per omicidio stradale."Morire di lavoro, sulla strada, a 22 anni. Un dolore immenso, infinito, per tutta la città e una grande rabbia" ha commentato il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.Anche Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi, ha espresso il cordoglio per il dramma. “Questa mattina la notizia di un incidente mortale sulla sp 231, all’altezza della strada per Cesano, ha turbato la nostra serenità – le sue parole -. È deceduto un giovane operaio che svolgeva la mansione di moviere presso il cantiere mobile allestito sulla sede stradale. È stato investito e sbalzato da un’auto, cadendo a terra ha perso la vita. Una morte che deve far riflettere, che non avremmo mai voluto apprendere. Esprimo vicinanza alla famiglia, ai suoi colleghi di lavoro e a tutta la comunità coratina”.