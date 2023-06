Un concorso ideato ed organizzato dal capo panel COI Aldo Mazzini di Imperia, con la collaborazione di Fulvio Gazzola, presidente dell’associazione dei Comuni Bandiera Arancione e dell’associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco alle quali sono state dedicate due categorie specifiche di premi, che ha visto anche quest’anno una ricca partecipazione con ben 210 campioni di olio in gara provenienti da 3 continenti e da 20 diversi Paesi che hanno concorso per gli ambiti titoli del Masters of Olive Oil 2023.





La giuria internazionale anche quest’anno è stata davvero di alto livello con ben tredici giudici provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, Israele e Cile. Il livello professionale dei giudici, quasi tutti panel leader (ben 3 certificati COI), è stato davvero impareggiabile.





Tutti sono professionisti del settore e ben 11 di loro sono capi panel operativi o diplomati, il massimo grado di conoscenza e competenza raggiungibile in materia olearia. "Siamo orgogliosi - dichiara Michele Ingianni-di portare la qualità dell’extravergine nel Mondo, un premio che ci gratifica per il lavoro e passione di tanti anni della nostra attività.Una medaglia d’oro che vorremmo dedicare alla nostra famiglia ed alla nostra Città di Trinitapoli".

- Grande successo per l’olio di qualità extravergine di oliva, un riconoscimento speciale per l’originalità casalina dell’Oleificio Casale Sas dei fratelli Ingianni Michele e Diego.Un’altra medaglia d’oro per la Coratina che portano a casa i fratelli Ingianni di Trinitapoli indicati e premiati in quel di Montecarlo per la 7a edizione del “Master of Olive Oil International Contest”.