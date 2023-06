Mike Pence nei prossimi giorni confermerà la propria candidatura per la corsa alla Casa Bianca del 2024. L'annuncio arriverà in Iowa in occasione del suo 64° compleanno. Insieme a Pence, scenderà in campo contro Trump Christie, l'ex governatore del New Jersey, facendo arrivare a 12 il numero dei candidati delle primarie repubblicane.