BARI - Ancora truffe online nel barese. Un 45enne barese è stato denunciato per aver pubblicato online, su un sito specializzato, un annuncio per la vendita di un forno, convincendo un potenziale acquirente di Avellino e ricevendo 350 euro tramite bonifico bancario ma facendo poi perdere le proprie tracce.Dopo aver avviato le indagini i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per truffa.