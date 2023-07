- La rassegna "10 letture per 10 terrazze", organizzata dal Comune di Minervino di Lecce e diretta dalla giornalista Elisa Forte, continua con altri appuntamenti culturali imperdibili. Dopo il successo delle prime quattro serate, sono previsti altri incontri con autori di rilievo che presenteranno i loro libri.Il prossimo appuntamento si terrà il 29 agosto sulla terrazza di Palazzo Scarciglia, dove Marco Frittella presenterà il suo libro "L' Oro d'Italia, dall'abbandono alla rinascita, viaggio nel Paese che riscopre i suoi tesori (e la sua anima)". Un viaggio affascinante alla scoperta dei tesori nascosti dell'Italia e del suo patrimonio culturale.Il 1 agosto, presso la terrazza dimora del vescovo, sarà la volta di Ilaria Amenta, che presenterà "io sono l'uomo nero. Da Circeo a Ferrazzano, la storia mai raccontata di Giovanni Izzo e dei suoi crimini". Una storia avvincente e inedita che svela il lato oscuro di un personaggio misterioso.Il 22 agosto, sulla terrazza della Mammana, sarà Claudia De Lillo a presentare "Elasticamente parlando. Amore, viaggi, ansie, famiglia, scoperte, gioie, pianti, vita. Un diario in pubblico". Un racconto intimo e coinvolgente di esperienze di vita vissute in modo elastico e versatile.Il 25 agosto, sulla terrazza di Palazzo Scarciglia, Domenico Agasso presenterà "conversazioni con Papa Francesco. Dio e il mondo che verrà", un'opera che offre uno sguardo approfondito sul pensiero del Papa e le prospettive future della Chiesa.Il 26 agosto, presso la terrazza dell'ostello della Via Francigena, Chiara Foà e Matteo Saudino presenteranno "Scuolitudine. Storie di passioni resistenti", un libro che indaga sul mondo della scuola e delle sue dinamiche emotive.Infine, l'11 settembre, presso la scuola media istituto comprensivo di Minervino, Alfredo De Giovanni presenterà "fatti albero", un'opera poetica che invita alla riflessione sulla natura e sulla vita.Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.00 e offriranno al pubblico l'opportunità di immergersi in storie avvincenti e coinvolgenti, promuovendo la cultura e la condivisione delle emozioni attraverso la letteratura. Una rassegna imperdibile per gli amanti dei libri e della cultura, che ha il merito di valorizzare la bellezza di Minervino di Lecce e delle sue affascinanti terrazze come cornici suggestive per queste indimenticabili serate.