BARI - Domani, venerdì 28 luglio 2023, 80° anniversario della strage di via Niccolò dell’Arca (28 luglio 1943), l’amministrazione comunale di Bari, insieme all’Anpi - Associazione nazionale partigiani d’Italia e al Coordinamento antifascista, ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare il tragico evento nel quale persero la vita 20 persone e altre 50 rimasero ferite durante un corteo pacifico organizzato per accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere, all’indomani della caduta del regime.Questo il programma delle iniziative di domani, venerdì 28 luglio:· alle ore 9.30, presso la targa di intitolazione di via Caduti del 28 luglio (vicino alla Chiesa di San Sabino) l’assessora al Welfare Francesca Bottalico deporrà una corona d’alloro;· alle ore 10.30, nel cimitero monumentale di Bari, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone deporrà una corona d’alloro presso il Monumento ai caduti 28 luglio;· alle ore 17.00, negli spazi del Museo Civico, in strada Sagges 13, l’assessora alle Culture Ines Pierucci parteciperà all’inaugurazione della mostra “Le forme della memoria. Il Monumento per i caduti di via Niccolò dell’Arca e i monumenti alla Resistenza” a cura di Nicola Signorile, realizzata dal Museo e dall’Anpi di Bari e alla presentazione della ristampa anastatica del libro di Fabrizio Canfora “Dalla reazione alla democrazia”;· alle ore 18.00, da largo Chiurlia - via Benedetto Petrone, partenza del corteo della memoria che percorrerà via Sparano per concludersi in piazza Umberto I davanti al complesso monumentale dei Caduti del 28 luglio;· alle ore 18.30, piazza Umberto I - presso il monumento che ricorda le vittime della strage i cui nomi sono incisi in altrettante pietre d’inciampo sull’asfalto della piazza -, il sindaco Antonio Decaro parteciperà alla cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Bari.In occasione di questo importante anniversario, d’accordo con l’Anpi, l’amministrazione comunale ha effettuato una serie di interventi manutentivi, finalizzati a restituire decoro e bellezza all’area in cui sorge il monumento e al monumento stesso, che di seguito si riepilogano:ü riproduzione delle due targhe vandalizzate che riportano i nomi delle vittime della strage, e che saranno scoperte domaniü pulizia accurata del monumento in acciaioü ripristino dei corpi illuminanti dedicatiü sistemazione dell’aiuola, ripristino della continuità delle siepi perimetrali (con la mesa a dimora di 50 nuove piante) e stesa di prato pronto per l’intera estensione dell’aiuola (circa 180mq)ü pulizia delle pietre d’inciampoü posizionamento di tre fioriere a ciotola.