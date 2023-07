- Nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi ieri, 26 luglio 2023, presso lo studio legale De Guido in Mesagne, l’Avv. Cataldo Lolli, civilista di San Donaci classe 1982 e già tesoriere di AIGA Brindisi nei bienni 2019-2021 e 2021-2023, è stato eletto, all’unanimità e per acclamazione, nuovo Presidente della sezione AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati di Brindisi per il biennio 2023-2025.