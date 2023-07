CONVERSANO - Storie per bambini, adolescenti, giovani adulti, famiglie, appassionati di animazione, curiosi, cinefili e non: è una selezione ricchissima quella del concorso ufficiale di Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, che quest’anno propone al pubblico una scelta di 116 opere, a fronte di quasi 3mila iscrizioni, provenienti da 35 paesi del mondo. A Conversano (Bari), dal 21 al 26 agosto, nel Complesso monumentale di San Benedetto - suggestivo spazio in cui si terranno le proiezioni della manifestazione fondata e promossa dall’Associazione Atalante Aps - saranno proiettati corti d’autore prodotti e realizzati in Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Belgio, Brasile, Bulgheria, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Iran, Italia, Lituania, Malesia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Ungheria.Storie divertenti, drammatiche, surreali, visionarie e attualissime: dalla ricerca di un proprio ruolo e posto nel mondo alle difficoltà del passaggio dall’infanzia all’età adulta, dall’affrontare traumi del passato ad uno sguardo coraggioso verso il futuro - luogo inesplorato di opportunità ma allo stesso tempo orizzonte incerto - senza tralasciare temi di grande importanza come l’emancipazione della donna e la drammatica attualità dei cambiamenti climatici. Opere realizzate con maestria da nomi di primo piano del mondo del cinema a talentuosi autori emergenti, realizzate con alcune delle tecniche più importanti del mondo dell’animazione, come stop-motion, live action, fotogrammetria, cell animation, pixilation, clay-animation, pittura animata, rotoscoping, tecniche ibride, e 2D e 3D digitale.In concorso per la 21esima edizione di Imaginaria, nella categoria INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION, 44 opere, storie di maturità e sentimenti, con molti focus e punti di vista femminili, sguardi inediti sull’arte e sul cinema, e racconti onirici e sognanti: 11 (Vuk Jevremovic, Croazia, 2022, 5'28), 27 (Flora Anna Buda, Francia/Ungheria, 2023, 10’38), Ana Morphose (Joao Rodrigues, Portogallo, 2023, 10'), And The Cranes Kept Dancing (Natasza Cetner, Polonia, 2023, 8'41), Beautiful Figures (Soetkin Verstege, Belgio/Svizzera, 2023, 4’), Bird (Carlos Montoya, Argentina, 2023, 4'08), Box Cutters (Naomi Van Niekerk, Francia, 2023, 8’24), Cuddle (Margot Reumont, Belgio, 2022, 15'26), Dissolution(Sujin Kim, USA, 2023, 3'26), Drijf (Levi Stoops, Belgio, 2023, 14’59), Ecce (Margherita Premuroso, Italia, 2022, 7’15), Eeva (Morten Tšinakov e Lucija Mrzljak, Estonia/Croazia, 2022, 15’58), Electra (Daria Kashcheeva, Repubblica Ceca/Francia/Slovacchia, 2023, 26’33), From one painting… to another (Georges Schwizgebel, Svizzera/Francia, 2023, 3’10), Green grass (Élise Augarten, Francia, 2023, 12'20), Greylands (Charlotte Waltert e Alvaro Schoeck, Svizzera, 2023, 11'36), Harvest (Ivan Arkhipov, Russia, 2023, 6'10), In quanto a noi (Simone Massi, Italia, 2022, 5'), Intersextion(Richard Roger Reeves, Canada, 2022, 4'), Introduction aux études cinématographiques (Géza M. Tóth, Ungheria, 2023, 10'36), La Perra (Carla Melo Gampert, Francia/Colombia, 2023,14’05), Love Me True (Inés Sedan, Francia, 2023, 7’40), Marie. Eduardo. Sophie (Thomas Corriveau, Canada, 2022, 3'15), Misaligned (Marta Magnuska, Polonia, 2022, 7'), Monk Siehin (Ryotaro Miyajima, Giappone, 2023, 2'53), No. 28 (Zahra Salarnia, Iran, 2022, 3’55), Nun or Never (Heta Jäälinoja, Finlandia, 2023, 10’52), Palomar goes to the City (Mario Kreill, Italia, 2022, 5'30), Pipas (Lili Tóth, Ungheria, 2023, 8'58), Pressure (Che Marcheti, Brasile, 2023, 2'21), Remember How I Used to Ride a White Horse (Ivana Bosnjak Volda e Thomas Johnson Volda, Croazia, 2022, 9'57), Shadow of the Butterflies (Sofia El Khyari, Francia, 2022, 9'), Summer 96 (Mathilde Bédouet, Francia 2023, 12’13), Sunflower (Natalia Chernysheva, Francia, 2023, 4’20), Sweet Dreams (Maria Zilli e Sara Priorelli, Italia, 2022, 5'52), Taking the Bus to Mount Olympus (Melody Wayfare, Honk Kong, 2023, 12'06), Telsche (Sophie Colfer e Ala Nunu, Polonia, 2023, 8’34), The Great Arc (Camille Authouart, Francia, 2023, 12’), The Purple Seasons, (Clémence Boucherau, Francia, 2023, 9’44), The Record (Jonathan Laskar, Svizzera, 2022, 8'38), The Time Keeping House (Joana Imaginário, Portogallo, 2023, 12'), Think something nice (Claudius Gentinetta, Svizzera, 2022, 6'), Trace(Asparuh Petrov, Bulgaria, 2022, 6'42) e Way better (Skirmanta Jakaité, Lituania, 2022, 13’34).Nella GRADUATION SHORT FILM COMPETITION sono 24 i corti in concorso, opere che spaziano dalla tematica del lutto ai legami famigliari, dal tema della scelta e dell’autoaffermazione ad un punto di vista inedito del mondo animale: A close shave (Zuzanna Zofia Heller, Polonia, 2023, 1’17), Artifacts of you, artifacts of me (Brecht De Cock, Belgio, 2022, 9’),Code Rose (Taye Cimon, Pierre Coez, Julie Grouz, Sandra Leydier, Manuarii Morel e Romain Seisson, Francia, 2022, 5’8), Composition of existing experiences (Joanna Szlembarska, Polonia, 2023, 7’25), Danzamorfosi (Irene Conti Mosca, Ilaria Perino, Anita Cisi e Isabella Pasqualetti, Italia, 2023, 5’15), Dodo by Yi Luo (Germany, 2023, 12’36), End of Summer (Tara Attarzadeh, Iran, 2023, 3’13), Fires (Mohammad Babakoohi, Francia, 2022, 4’10), Furrie (Lucie Grannec, Francia, 2022, 8’36), Holes (Sofiya Kruglikova, Slovenia, 2022, 6’35), Human Resources (Trinidad Plass Caussade, Titouan Tillier e Isaac Wenzek, Francia, 2022, 3’30), In-Between (Julia Benedyktowicz, Polonia, 2023, 5’58), La notte (Martina Generali, Simone Pratola e Francesca Sofia Rosso, Italia, 2023, 6’30), Martyr (Raoul Faure, Francia, 2022, 7’57), On bycicle (Océane Lavergne, Benjamin Langagne, Lucas Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain e Kerrian Detay, Francia, 2022, 8’18), Origins of a world (Emma Zwickert, Francia, 2022, 5’14), Poor Antonio (Mariana Ferreira ed Eudald Rojas, Spagna, 2022, 8’), Sewing Love (Xu Yuan, Giappone, 2023, 8’33), Soaked In (Shiyu Tang, Cina, 2022, 4’45), The Eastern Rain (Milly Yencken, Estonia, 2023, 9’07), The Glazier's Daughter (Lucía López, Argentina, 2022, 1’52), The secret seducer(Valeria Biasin, Marco Checchin e Claudia Petrangeli, Italia, 2023, 3’44), Un sogno, io ricordo (Chiara Cecchetto, Italia, 2022, 3’19) e Une belle nuit d’etè (Sam Castelli, Aleksandar Savic, Yannis Brun, Barbara Derail, Arthur Dupuy ed Enzo Leboucher, Francia, 2023, 07’18).Spazio anche alla musica con la selezione dei dieci MUSIC VIDEO in concorso: A Land of Sorrow di Shi-Rou Huang (Taiwan, 2022, 3’52), AKA Neomi feat. Aleksandra Ilijevski – Vesolje di Kaja Horvat (Slovenia, 2023, 3’36), Cores | Bacarà di Patrick Hanser (Brasile, 2023, 3’42), End of the Night di Mawrgan Shaw (Australia, 2023, 2’27), Pretty Sailor – YEWO di Viktória Petra Tóth (Ungheria, 2023, 5’35), The Popes di Michela Menichelli e Diederik Pierani (Italy, 2023, 6’), The time di Marie Opron (Francia, 2023, 4’06), Twist Into Any Shape di Donato Sansone (Italia, 2022, 3’21), Water Lullaby di Piotr Kaźmierczak (Polonia, 2022, 3’39) e We are the Earth di Zoé Rose (Francia, 2022, 5’).E per i più piccini, in concorso per la CHILDREN’S SHORT FILM COMPETITION, 38 opere avventurose, divertenti e ricche di spunti di riflessione: 8 Rooms (Anita Louise Lebeau, Canada, 2022, 11’14), A Tiny Voyage (Emily Worms, Francia, 2022, 7’45), Argo e Odi (Luca Di Cecca, Italia, 2023, 5’), Barra Nova (Diego maia, Brasile, 2022, 11’38), Birth of the oases (Marion Jamault, Francia, 2022, 9’16), Ciranda Feiticeira (Lula Gonzaga e Tiago Delácio, Brasile, 2023, 8’), Coralli (Valentina Bizzantino e Maria Matilde Fondi, Italia, 2023, 9’06), Corvine (Sean McCarron, Canada, 2022, 10’30), Everywhere (Step Cheung e Kai Chung Ng, Hong Kong, 2022, 9’25), Feeling the Flow (Cloe Coutel, Francia, 2022, 6’50), Go Away, Alfred! (Célia Tisserant e Arnaud Demuynck, Francia, 2023, 11’), Harvey (Janice Nadeau, Canada, 2023, 9’), King Sausage (Mascha Halberstad, Olanda, 2022, 21’11), Kiwi (Karin Likar, Slovenia, 2022, 2’), Lights(Jitka Nemikinsová, Repubblica Ceca, 2023, 8’30), Little Fan (Sveta Yuferova e Shad Lee Bradbury, Germania, 2023, 5’), Lizzie and the Sea (Mariacarla Norall, Italia, 2023, 7’35), Lovely Rita (Elena Madrid, Svizzera, 2022, 4’10), Luce and the Rock (Britt Raes, Belgio, 2022, 12’59), Marea (Giulia Martinelli, Svizzera, 2022, 4’30), Moon Mole (Laura Gonçalves, Alexandra Ramires, Leonor Pacheco e Dimitri Mihajlovic, Portogallo, 2022, 2’30), Nangulvi (Segundo Fuérez, Ecuador, 2022, 5’21), Ouléou? (Alice Juan, Francia, 2022, 4’43), Papercut (Giorgos Konstantinou, UK, 2022, 1’44), Pig (Jorn Leeuwerink, Olanda, 2022, 8’17), Pondwater (Emma Scarth, Canada, 2023, 2’39), Rainboy (Barbara Brunner, Svizzera, 2023, 5’23), Saleeg (Afnan Bawyan, Arabia Saudita, 2022, 9’39), Snif & Snüf (Michael J Ruocco, USA, 2023, 4’42), Starforger (Maëlle Horellou e Clémentine Lejeune, Francia, 2022, 4’51), The Big Tantrum (Celia Tisserant e Arnaud Demuynck, Francia, 2022, 7’20), The goose (Jan Mika, Repubblica Ceca, 2022, 12’33), The missing color (Arthur Felipe Fiel, Brasile, 2023, 9’35), The Pillar of Strength(Aie Ibrahim, Malesia, 2022, 7’31), The song of flying leaves (Armine Anda, Armenia, 2023, 12’37), Times (David Andres Mesa, Colombia, 2023, 8’), To Be Sisters (Anne-Sophie Gousset e Clément Céard, Francia, 2022, 7’20), Where Rabbits Come From (Colin Ludvic Racicot, Canada, 2022, 15’).A decretare i vincitori della competizione saranno giurie composte da registi, curatori, imprenditori del settore, direttori artistici ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica italiana e internazionale, con Georges Sifianos, Matilda Tavelli, Pascal Vimenet e Andrijana Ruzic per l’INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION, Marino Neri, Vincenzo Beschi e Alessandro Baronciani per la GRADUATION SHORT FILM & MUSIC VIDEO COMPETITION, e 20 bambine e bambini under 12 (Laura Cicorella, Emma Lasorella, Paolo Laghezza, Nicoletta Necco, Rossana Matarrese, Nina Buono, Sara Palmisani, Luca Gasparro, Gerardo Rizzo, Martina Farina, Aurora Pace, Leonardo Mancini, Emma Daddabbo, Paolo Della Rocca, Francesco Lucarelli, Nicolò Valenzano, Martina Budau, Micaela Amenduni, Anna Cappiello De Bari e Marco Valerio), che saranno chiamati a votare in veste di giurati d’eccezione per la CHILDREN'S FILM COMPETITION, dopo aver partecipato ad un laboratorio formativo a loro dedicato.In programma durante il festival anche la proiezione di quattro lungometraggi fuori concorso: La tartaruga rossa, diretto dal Premio Oscar Michael Dudok de Wit e prodotto da Studio Ghibli, Prima Linea Productions, Why Not Production e Wild Bunch, che ha conquistato il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2016 nella sezione Un Certain Regard e una nomination agli Oscar nella categoria animazione, e che fa parte di una retrospettiva dedicata a Dudok de Wit, che a Imaginaria 2023 riceverà il Premio alla Carriera; Metamorphosis, del regista indipendente Michele Fasano, allievo in passato di Tonino Guerra, Suso Cecchi D’Amico, Fernando Solanas e Abbas Kiarostami e autore di questo young-adult ispirato a «La conferenza degli Uccelli» di Farid al-Din ‘Attar; My love affair with marriage di Signe Baumane, presentato in Anteprima al Tribeca 2022 e vincitore ad Annecy della Menzione della giuria; Unicorn wars, diretto dal pluripremiato regista Alberto Vázquez, autore pubblicato in tutto il mondo che con le sue opere ha vinto quattro volte i Goya Awards e oltre 100 premi in eventi internazionali come il Annecy, i Platino Awards, Chicago, Foyle, Silver Meliés o Expotoon ed è stato in prestigiosi festival in tutto il mondo come Cannes, EFA Awards, Toronto, Annecy, Clermond-Ferrand, Animafest Zagreb o Slamdance.